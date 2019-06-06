93-летний ветеран смело пофлиртовал с Меланией Трамп и получил одобрение ее мужа

На церемонии, посвященной годовщине высадки союзных войск в Нормандии во время Второй мировой войны, ветеран пофлиртовал с Меланией Трамп на глазах у ее мужа, президента США Дональда Трампа, и получил одобрение. На это обратило внимание издание The Sun.

72-летний Дональд Трамп, прибывший в Великобританию с 49-летней супругой Меланией, выступил с речью на празднике в честь 75-й годовщины высадки союзников. В завершение церемонии президент США с женой встретились с ветеранами. Один из них, 93-летний Томас Катберт (Thomas Cuthbert), увидел первую леди страны в элегантном светлом платье и шляпе и пошутил: «Будь я на 20 лет моложе...»

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Трамп не растерялся и иронично ответил: «Не сомневаюсь, что у вас бы все получилось!», после чего поблагодарил Катберта за необычный комплимент жене.

В разговоре с журналистами Катберт отметил, что Дональд Трамп и его супруга показались ему очень приятными людьми. «Он удивил меня. Он совсем не такой, как показывают по телевизору, казалось, он один из нас», — добавил ветеран.

Церемония прошла в английском городе Портсмут, графство Гэмпшир. В честь «Дня Д» съехались представители 16 стран, в том числе премьер-министр Канады Джастин Трюдо, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель.

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