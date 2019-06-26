Барменша плюнула в сына Трампа и избежала наказания

Сотрудница коктейль-бара в Чикаго плюнула в сына президента США Дональда Трампа Эрика. Об этом он рассказал Breibart.

По данным издания, инцидент произошел в баре при гостинице Aviary, где Трамп присутствовал в компании нескольких человек. Как сообщает очевидец, женщина раскритиковала действующего главу государства, после чего подошла к его сыну и плюнула ему в лицо.

«Это был исключительно отвратительный поступок человека, у которого явно есть проблемы с эмоциями», — поделился сын американского лидера с журналистами. По его словам, женщина была задержана Секретной службой США, однако он отказался свидетельствовать против барменши, после чего ее освободили из-под стражи.

Эрик Трамп обвинил в нападении на него демократов, добавив, что для сторонников партии, пропагандирующей толерантность, у нее «слишком мало вежливости». «Когда кто-то настолько нездоров, что готов опуститься до плевания в людей, это просто подчеркивает отчаяние от того факта, что мы побеждаем», — заметил он.

В декабре 2018-го Эрика Трампа раскритиковали за высказывание в отношении мужа советницы его отца Келлиэнн Конуэй. Эрик написал, что муж Конуэй Джордж, открыто критикуя Трампа, демонстрирует неуважение к собственной супруге.

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