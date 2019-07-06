Меланию Трамп превратили в «уродливую» деревянную статую

В Словении показали деревянную статуи супруги президента США Дональда Трампа Мелании. Об этом сообщается на сайте столичной галереи Match.

Статуя расположена на берегу реки Савы в населенном пункте Рожно недалеко от родного города первой леди США — Севницы. Скульптура изображает Меланию Трамп в голубом платье, в котором она присутствовала на инаугурации супруга. Правой рукой она приветствует город.

Изваяние выполнено из дерева в жанре наивного искусства, что предполагает условность его восприятия. Так, заметна намеренная грубость при выполнении черт лица и фигуры.

В соцсетях неоднозначно оценили работу скульптура, посчитав ее непохожей на супругу американского лидера, пишет BBC. Так, пользователи нашли сходство статуи со Смурфеттой (героиня мультфильма «Смурфы» — прим. «Ленты.ру»), назвали ее причудливой, уродливой и позорной.

Автор концепции — американский художник Брэда Дауни. Отмечается, что ему принадлежит только идея скульптуры, саму работу выполнял наемный работник, который с помощью бензопилы претворил ее в жизнь. Показ статуи — часть выставки Ta Eho («Это Эхо»), которая открылась в Любляне.

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