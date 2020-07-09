Статую Мелании Трамп подожгли на ее родине

Деревянную статую первой леди США Мелании Трамп, появившуюся в 2019 году в Словении недалеко от ее родного города Севницы, подожгли. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на автора идеи скульптуры Брэда Дауни.

Полиция проинформировала его об инциденте в воскресенье, 5 июля, и начала расследование случившегося. Сожженную скульптуру убрали с места, где она находилась. Причина вандализма пока не установлена.

Скульптура изображала Меланию Трамп в голубом платье, в котором она присутствовала на инаугурации супруга. Изваяние было выполнено из дерева в жанре наивного искусства. В соцсетях неоднозначно оценили работу скульптура, посчитав ее непохожей на супругу американского лидера. Так, пользователи нашли сходство статуи со Смурфеттой (героиня мультфильма «Смурфы» — прим. «Ленты.ру»), назвали ее причудливой, уродливой и позорной.

Отмечается, что в январе неизвестные сожгли часть деревянной скульптуры президента США Дональда Трампа, расположенную в городе Моравче в центральной части страны.

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