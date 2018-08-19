Трамп тайком избавился от мебели жены

Президент США Дональд Трамп избавился от выбранной его женой Меланией мебели и заменил той, что больше соответствовала его личным вкусам. Об этом пишет The Washington Post.

Выяснилось, что за полгода до своего переезда в Белый дом Мелания Трамп выбрала несколько предметов интерьера в современном стиле минимализм. Однако во время отсутствия супруги Дональд Трамп заменил ее мебель на роскошные позолоченные изделия в стиле Людовика XIV.

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По мнению приближенных к Мелании Трамп источников, такое поведение президента говорит о его неспособности пойти даже на незначительные уступки ради своей жены.

В августе стало известно, что Пентагон потратил более 34 миллионов долларов на обновление роскошных интерьеров двух резервных самолетов Boeing 757 Дональда Трампа. Корпорация Boeing обязалась перекрасить лайнер Boeing 757 (военный код — C-32), а также обновить элементы дизайна в его салоне, установить двойные сиденья вместо тройных, заменить ковровое покрытие и провести капитальную уборку.

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