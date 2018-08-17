Пентагон потратил 34 миллиона долларов на новые интерьеры самолетов Трампа

Пентагон потратил более 34 миллионов долларов на обновление роскошных интерьеров двух резервных самолетов Boeing 757 президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает Defense One со ссылкой на документы американского министерства обороны.

14 августа ВВС США заключили контракт с Boeing на сумму 16 миллионов долларов. Корпорация обязалась перекрасить лайнер Boeing 757 (военный код — C-32), а также обновить элементы дизайна в его салоне, установить двойные сиденья вместо тройных, заменить ковровое покрытие и провести капитальную уборку.

В прошлом году на новый интерьер такого же самолета ВВС потратили 18 миллионов долларов.

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Ранее в июле британское издание Daily Mail сравнило самолеты президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, на которых они прилетели в Хельсинки, где 16 июля прошла двусторонняя встреча. Журналисты выяснили, что авиалайнер российского лидера (Ил-96) стоит на 500 миллионов долларов дешевле самолета его американского коллеги (модифицированный Boeing 747-200B).

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