Британцы сравнили личные самолеты Путина и Трампа

Британское издание Daily Mail сравнило самолеты президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, на которых они прилетели в Хельсинки, где 16 июля прошла двусторонняя встреча.

Журналисты выяснили, что авиалайнер Путина (Ил-96) стоит на 500 миллионов долларов дешевле самолета Трампа (модифицированный Boeing 747-200B), который стоит миллиард долларов. Также отличается и максимальная скорость самолетов — 900 километров в час у российского и 1000 километров в час у американского. Длина Ил-96 составляет 65 метров, а Boeing 747 — 70 метров.

Ванная в самолете президента России Владимира Путина Фото: kungurov.livejournal.com 1 /4

Внутри лайнер президента США оказался немного скромнее: в нем есть офис, звуконепроницаемый конференц-зал, столовая, кухня, но нет спортивного зала и люксовой ванной, а также кровати размера King-size, которые есть в самолете президента России.

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16 июля состоялись переговоры президентов России и США в Хельсинки — первая полноформатная встреча двух лидеров. По итогам переговоров лидеры заявили о заинтересованности в улучшении отношений двух стран. Американский и российский президенты обсудили множество вопросов — от торговли до ядерной тематики.

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