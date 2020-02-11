В московской гостинице поймали сексуального маньяка

В Москве поймали 38-летнего сексуального маньяка, который орудовал на территории гостиницы в Измайловском районе. Об этом во вторник, 11 февраля, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель управления Следственного комитета России Юлия Иванова.

По ее словам, сотрудники СКР устанавливают всех возможных пострадавших от действий маньяка. Возбуждено уголовное дело по части первой статьи 131 («Изнасилование») и по части первой статьи 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»).

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По предварительной версии, в августе 2019 года мужчина познакомился с девушкой в соцсетях и пригласил ее в гостиницу в Измайловском районе. Он заманил ее к себе в комнату и изнасиловал. Позже, в январе 2020 года, обвиняемый таким же способом познакомился еще с одной девушкой и позже надругался над ней на территории гостиницы.

«Следователями на территории гостиницы был задержан ранее неоднократно судимый мужчина. В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — рассказала Иванова.

31 декабря 2019 года сообщалось , что в Ставропольском крае вынесли приговор студенту медколледжа, облившему кислотой трех девушек.

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