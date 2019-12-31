Изуродовавшему трех россиянок «кислотному» маньяку вынесли приговор

В Ставропольском крае вынесли приговор студенту медколледжа, облившему кислотой трех девушек. Об этом во вторник, 31 декабря, сообщается на сайте Буденновского городского суда.

Как говорится в сообщении, студента признали виновным в умышленном причинении вреда здоровью девушек. Его приговорили к пяти годам колонии общего режима и взяли под стражу в зале суда. Сам молодой человек не признал вину в совершении преступления, однако его причастность к нападению на девушек подтвердилась их показаниями, а также показаниями свидетелей и письменными материалами дела.

Как установил суд, в июне 2017 года студент медицинского колледжа выплеснул кислоту в лицо проходившей мимо 15-летней девушке. Еще через три дня он облил тем же веществом еще двух случайных прохожих — девушек 15 и 16 лет. Все трое получили химические ожоги различной степени тяжести.

19-летнего «кислотного» маньяка задержали в сентябре 2018 года, на допросе он признался, что нападал на девушек, чтобы выместить накопившуюся злобу и агрессию.

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!



