Изуродовавшего трех девушек «кислотного» маньяка отдали под суд

Студент медицинского колледжа из Буденновска (Ставропольский край), обливший кислотой трех девушек, предстанет перед судом. Об этом в четверг, 18 июля, сообщает региональное управление Следственного комитета (СК) России.

Молодой человек обвиняется по пунктам «д» и «з» части 2 статьи 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»), пунктам «д» и «з» части 2 статьи 112 («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью») и пунктам «а» и «в» части 2 статьи 115 («Умышленное причинение легкого вреда здоровью») УК РФ.

О задержании подозреваемого в нападениях с кислотой на трех несовершеннолетних девушек сообщалось 11 сентября 2018 года.

По данным следствия, 20 июня 2017 года он беспричинно выплеснул кислоту в лицо проходившей мимо 15-летней девушке, а через три дня он облил опасным веществом еще двух девушек 15 и 16 лет, которых встретил на улице Буденновска. В результате три несовершеннолетние получили ожоги различной степени тяжести.

Для проверки на причастность к преступлениям были отобраны образцы ДНК более чем у двух тысяч жителей Буденновска и Буденновского района, в том числе подпадавших под основные характеристики предполагаемого подозреваемого. В результате оперативно-розыскных мероприятий удалось установить личность подозреваемого.

Им оказался 19-летний житель Буденновска — студент медицинского колледжа. Образцы задержанного совпали с обнаруженными на банке из-под кислоты, изъятой в ходе осмотра места происшествия. На допросе молодой человек признался, что нападал на девушек, чтобы выместить накопившуюся злобу и агрессию.

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