Осужденный на пожизненное заключение «маньяк из МЧС» получил новый срок

Уральскому «маньяку из МЧС» Алексею Фалькину, отбывающему пожизненный срок, вынесен третий по счету приговор в виде 20 лет лишения свободы. Об этом «Ленте.ру» рассказал официальный представитель следственного управления Следственного комитета (СК) по Свердловской области Александр Шульга.

«В ходе расследования убийств, совершенных Фалькиным, следствию удалось установить еще несколько совершенных им сексуальных преступлений. Так, в феврале и июле 2006 года он попытался изнасиловать 18-летнюю девушку, в июле того же года надругался над 10-летней девочкой, а в августе 2012 года изнасиловал 66-летнюю женщину. За эти преступления в понедельник, 8 апреля, и был вынесен новый приговор», — рассказал Шульга.

Показания Алексея Фалькина на месте одного из совершенных им изнасилований СУ СКР по Свердловской области

Эти преступления были совершены в парке на территории Орджоникидзевского района Екатеринбурга. Длительное время они оставались нераскрытыми, но после задержания в 2017 году Фалькина следствием были получены данные о его причастности к ним, а позже следователи смогли собрать убедительные доказательства.

Фалькин был осужден на 20 лет в колонии особого режима, но с учетом ранее вынесенного приговора окончательное наказание определено как пожизненное, уточнил представитель Следственного комитета.

В октябре 2018 года за изнасилование восьми девушек, в том числе двух несовершеннолетних, и убийство трех из них Алексей Фалькин был приговорен к пожизненному лишению свободы.

По данным СК, он на протяжении 13 лет совершил 22 преступления, в которых пострадали 11 женщин. До 2012 года Фалькин служил спасателем в территориальном управлении МЧС. В 2013-м за изнасилование женщины (это его 12-я жертва и 23-е преступление) его задержали и приговорили к 3 годам и 8 месяцам: суд учел его полное признание и сотрудничество со следствием. Но уже в 2016 году Фалькин условно-досрочно освободился и вновь стал насиловать.

По данным регионального управления СК, других преступлений, к которым причастен «маньяк из МЧС», в Свердловской области не выявлено.

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