Пожизненно осужденный убил в российской колонии последнего секс-маньяка СССР

Торбеевский районный суд Мордовии вынес приговор гражданину Таджикистана Дустмуроду Ильесову за убийство сокамерника Артура Китаева. Об этом сообщает пресс-служба суда.

13 сентября 2019 года между ними произошла ссора, в ходе которой Ильесов нанес Китаеву 33 удара руками и ногами. Тот от полученных травм скончался 29 сентября 2019 года. ЧП произошло в камере мордовской колонии №6, называемой «Торбеевским централом» и предназначенной для осужденных к пожизненному лишению свободы.

Ильесову за убийство сокамерника назначили 14 лет, которые приплюсовали к пожизненному сроку, полученному в 2015 году. Двумя годами ранее он напился и убил четырех жителей новгородского села Окуловка, уточняет «Медиазона». Китаев в 1992 году был приговорен к смертной казни за изнасилования и убийства. Его считают последним сексуальным маньяком СССР, указывает издание Stolica-S.su.

Ильесов заявил, что убил сокамерника, потому что тот ему «жить не давал спокойно».

«​Издевался он надо мной! Да по камере не давал ходить спокойно! Я больше так не мог. Терпения больше не хватало у меня терпеть такие издевательства! 63 дня мы вместе в одной камере сидели! А потом я не выдержал и ударил его. 33 раза. Кулаками и ногами. Жалею, конечно…» — сказал пожизненно осужденный изданию.

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По его словам, после убийства Китаева он уже пятый месяц сидит один в камере. Хочет работать — шить шапки и варежки, но администрация колонии ему не дает такой возможности. ​

В 2013 году Ильесов перерезал горло мужчине и женщине, с которыми выпивал, затем, гуляя по селу, зарезал хозяйку одного из домов, пытался убить гражданина Узбекистана, ставшего свидетелем преступления, но он после множественных ножевых ранений выжил. Последней жертвой той ночи стала 90-летняя пенсионерка, которой Ильесов загнал нож в рот. Внятно объяснить причину расправ он не смог.

Китаев получил два срока за сексуальное насилие, вовлек в преступную деятельность младшего брата. С 1990 по 1992 год он жестоко убил четырех девушек и совершил несколько изнасилований. Поймали его благодаря хитрости последней жертвы. Он с ножом напал в лесу на женщину, та предложила ему сделать минет, Китаев согласился, но она сильно укусила его за половой орган и сбежала. Женщина вызвала милицию, и маньяка схватили.

В 2010 году ему в мордовской колонии сломали позвоночник, после чего он стал инвалидом, передвигающимся на костылях.

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