Россиянин убил друга и уснул с ним в одной кровати

В городе Закаменск Бурятии задержали россиянина, уснувшего в одной кровати с убитым им же другом. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета России.

Тело 51-летнего мужчины с колото-резаной раной 24 марта обнаружили родственники. Рядом с погибшим спал его 41-летний друг, признавшийся в преступлении. Следователи установили, что днем ранее в гости к обвиняемому зашел приятель. Мужчины выпили и поссорились — гость отказался идти в магазин за очередной порцией алкоголя. Хозяин дома ударил его ножом в живот, однако из-за опьянения потерпевший не осознал, что произошло. Мужчины помирились и продолжили пить, после чего уснули.

Наутро обвиняемый понял, что его друг мертв. Тогда он выкинул нож, погулял по городу, а затем вернулся домой и вновь лег спать с мертвым приятелем. В таком состоянии их застали родственники убитого.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 («Убийство») УК РФ.