Москвича посадили за убийство приятеля коллекционным кинжалом «Крылья Дракона»

Люблинский районный суд Москвы приговорил к семи годам лишения свободы 73-летнего местного жителя Леонида Бобровского, который убил коллекционным кинжалом «Крылья Дракона» приятеля. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Москвич будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, он должен выплатить сыну погибшего компенсацию морального вреда в один миллион рублей.

Судом установлено, что 25 февраля 2020 года Бобровский в своей квартире распивал спиртные напитки с товарищем. Во время застолья между ними произошла ссора на почве личных неприязненных отношений. Хозяин квартиры взял из своей коллекции сувенирный кинжал «Крылья Дракона» и ударил им гостя в живот. Еще несколько скользящих ударов Бобровский нанес приятелю по лицу. От полученных ранений и обильной кровопотери мужчина скончался на месте.

С учетом позиции государственного обвинителя Люблинской межрайонной прокуратуры Москвы суд приговорил Бобровского к семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.