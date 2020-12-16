В Москве курьера Delivery Club убили ударом ножа в сердце

В районе Ясенево (Юго-Западный округ Москвы) курьер Delivery Club погиб от ножевого ранения. Об этом в среду, 16 декабря, источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС.

По словам источника, 19-летний курьер приехал в Москву из Киргизии. Нож задел его сердце, молодой человек скончался в больнице. В настоящее время правоохранительные органы ищут предполагаемого убийцу.

В свою очередь официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Юлия Иванова рассказала «Ленте.ру», что неизвестный нанес потерпевшему смертельное ранение ночью 15 декабря у дома на улице Паустовского. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»).

20 февраля 2018 года сообщалось, что в Санкт-Петербурге осудили двоих мужчин, напавших с ножом на курьера и отобравших у него пакет с пиццей.