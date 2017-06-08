Курьер в Москве обвинил клиентов в разбое из-за сомнений в подлинности их купюры

В Москве 26-летний курьер сети ресторанов заподозрил клиентов в оплате фальшивой пятитысячной купюрой и из мести пошел в полицию, обвинив их в разбое. Об этом в четверг, 8 июня, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.

«В дежурную часть отдела полиции поступило заявление о разбое (...). По его (курьера — прим. «Ленты.ру») словам, на улице Маршала Бирюзова двое злоумышленников, угрожая предметом, похожим на пистолет, открыто похитили находившийся при нем заказ и две тысячи рублей», — говорится в сообщении.

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По версии следствия, на самом деле обвиненные в разбое «злоумышленники» расплатились с курьером пятитысячной купюрой и, получив сдачу, удалились, однако ему показалось, что банкнота является фальшивой. Курьер выбросил ее, а в качестве мести придумал историю о разбойном нападении. Возбуждено уголовное дело по статье 306 УК РФ («Заведомо ложный донос»).

13 марта столичные полицейские задержали троих москвичей в возрасте от 20 до 23 лет, подозреваемых в хищении у курьера двух коробок с пиццей.