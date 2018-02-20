Петербуржцы отобрали у курьера пиццу и пошли под суд

В Санкт-Петербурге осудили двоих мужчин, напавших с ножом на курьера и отобравших у него пакет с пиццей. Об этом во вторник, 20 февраля, сообщает Telegram-канал объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга.

В мае 2016 года Кирилл Шведов и Вячеслав Сафонов заказали в одном из ресторанов большую пиццу, набор роллов и пиво. Но платить за еду они не собирались: дождавшись курьера, они потребовали отдать им товар без оплаты, а когда тот отказался, стали угрожать ему ножом. Испугавшись за свою жизнь, развозчик спрятался за машину, а сообщники открыли дверь и вытащили из салона пакет со своим заказом, а заодно — лежавшую рядом сумку-холодильник.

Вскоре приятели были задержаны сотрудниками полиции. Полтора года спустя суд назначил Шведову наказание в виде лишения свободы на три, а Сафонову — на два года условно.

7 февраля основателя сети пиццерий «Додо Пицца» Федора Овчинникова допросили в полиции в качестве свидетеля по делу о распространении наркотиков. В туалете одного из ресторанов сотрудники дважды обнаружили закладки: в первой содержалось 550, а во второй 200 граммов запрещенного вещества. Анонимная заявительница обвинила предпринимателя в поставках наркотиков из Латинской Америки, куда он периодически ездит по работе.

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