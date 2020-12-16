Российский дезертир получил 11 лет тюрьмы за убийство в 90-х

В Иркутске вынесен приговор местному жителю Алексею Жабину, которого суд признал виновным в совершенном в конце 90-х убийстве и дезертирстве. Об этом в среду, 16 декабря, сообщает РИА Новости .

По данным агентства, в ночь с 30 на 31 декабря 1999 года осужденный сбежал из воинской части. Сразу после побега он пришел к своему знакомому. Между мужчинами произошел конфликт, в результате которого солдат застрелил его из охотничьего ружья. Убийца скрывался от следствия более 20 лет и был задержан сотрудниками полиции только в июле 2020 года. Иркутский гарнизонный военный суд приговорил россиянина к 11 годам в колонии строгого режима.

15 декабря сообщалось, что в Тюмени осужден 43-летний Артем Усманов, скрывавшийся 16 лет от следствия — участник банды, которая в Тюменской области и Екатеринбурге совершала разбойные нападения в конце 90-х и начале нулевых.