Скрывавшийся 16 лет бандит из 90-х сел за расстрел милиционеров у аэропорта

В Тюмени осужден 43-летний Артем Усманов — участник банды, которая в Тюменской области и Екатеринбурге совершала разбойные нападения в конце 90-х и начале нулевых. Об этом во вторник, 15 декабря, «Ленте.ру» сообщила Олеся Евсеева, старший помощник руководителя регионального управления Следственного комитета России (СКР).

Усманов признан виновным по семи статьям УК РФ: 158 («Кража»), 161 («Грабеж»), 162 («Разбой»), 167 («Умышленное уничтожение имущества»), 209 («Бандитизм»), 226 («Хищение оружия, боеприпасов») и 317 («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»). Ему назначено наказание в виде 12,5 года лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Осужденного задержали летом 2019 года: до этого Усманов 16 лет скрывался от следствия. Бандит пустился в бега после того, как 29 января 2003 года вместе с сообщниками из автоматов расстрелял милиционеров, которые остановили их машину для проверки в районе аэропорта Рощино (Тюмень). Один из сотрудников МВД получил смертельные ранения.

Бандиты оказались рядом с аэропортом на краденых автомобилях, поскольку планировали напасть на машину инкассаторов, перевозившую крупную сумму денег, однако милиционеры помешали этому плану. Причем инцидент у аэропорта Рощино стал не первой провалившейся операцией участников группировки.

Летом 2002 года главарь банды разработал план по краже крупной суммы денег из банка в селе Нижняя Тавда (Тюменская область) при помощи подкопа из соседнего дома. Бандиты предложили владельцам продать дом, но те категорически отказались, и 5 сентября 2002 сообщники сожгли их дом, используя бензин.

Тогда сообщники сняли дом в соседней деревне и по ночам осенью 2002 года вырыли подземный тоннель в сторону банка длиной 13 метров и подкоп от фундамента банка длиной шесть метров. Но осуществить кражу денег бандиты так и не смогли, поскольку тоннель обнаружила банковская служба безопасности.

Как считает следствие, банду, куда входил Артем Усманов, двое жителей Тюмени создали в 1995 году, и до 2003 года в нее вошли 11 человек. У нее был большой арсенал оружия, от пистолетов до взрывных устройств. Сам Усманов с 2002 по 2003 год участвовал в разбойных нападениях на базы и склады частных фирм в Тюменской области и Екатеринбурге, а также в других преступлениях. Всего добычей банды стало имущество на более чем девять миллионов рублей.

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