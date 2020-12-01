Бандит из Джекичановской ОПГ сел вместе с подельниками за шесть убийств из 90-х

Бывший участник Джекичановской организованной преступной группировки (ОПГ) Салават Гизатулин вместе с тремя подельниками из Кузинской ОПГ осужден в Чите (Забайкальский край) за шесть убийств, совершенных в 1990-х годах. Об этом во вторник, 1 декабря, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, сообщники убивали конкурентов как по бизнесу, так и по криминалу на территории Забайкалья и Москвы. Четверо убитых относились к противоборствующим ОПГ, еще двое были бизнесменами. Все преступления сообщники совершали по указанию Андрея Кузнецова — лидера Кузинской ОПГ из Москвы.

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Кроме убийств, осужденные снабжали своих подельников оружием и транспортом, а также скрывали следы других убийств. При этом для перевозки оружия фигуранты дела использовали, среди прочего, железнодорожные транспортные компании.

Согласно приговору читинского суда, Салават Гизатулин из Джекичановской ОПГ (она действовала в Чите) получил десять лет лишения свободы за одно убийство. Его сообщники, Павел Рогов и Александр Викулов из Кузинской ОПГ, получили 12 и 11 лет лишения свободы соответственно: каждый из них также совершил по одному убийству.

Четвертый осужденный — Илья Толстиков, один из лидеров Кузинской ОПГ — за три убийства получил 14 лет лишения свободы. Уголовное дело в отношении лидера Кузинской ОПГ Андрея Кузнецова выделено в отдельное производство и рассматривается судом в Москве.

Джекичановская ОПГ, в которую входил осужденный Салават Гизатулин, в 90-е годы считалась одной из главных группировок Читы. Свое название она получила в честь лидера — Сергея Елгина, тхэквондиста по прозвищу Джеки Чан. 1 ноября 1997 года он был расстрелян в Иркутске киллерами из конкурирующей Ключевской ОПГ.

66-летний Джеки Чан — один из самых популярных актеров боевиков и комедий в мире. Он известен по таким лентам, как «Пьяный мастер», «Змея в тени орла», «Доспехи бога», «Час пик» и «Вокруг света за 80 дней». Актер предпочитает самостоятельно ставить боевые сцены.