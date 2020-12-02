Россия выдала Белоруссии участника прославившейся в 90-е банды «морозовцев»

Россия выдала Белоруссии Сергея Дербенева, участника банды «морозовцев», обвиняемого в бандитизме, незаконных действиях с оружием, вымогательстве, мошенничестве и убийствах. Об этом «Ленте.ру» сообщил официальный представитель Генпрокуратуры России Андрей Иванов.

Банда под руководством Сергея Морозова и Михаила Матюшкова прославилась похищениями бизнесменов в Гомельской области в 90-х годах. Дербенев состоял в группировке до августа 2004 года.

По решению зампрокурора Гомельской области Сергея Дербенева объявили в розыск. В июле 2019 года его задержали во Владивостоке. У бандита изъяли паспорт гражданина России на другое имя.

В июле 2019 года Россия получила запрос Генеральной прокуратуры Белоруссии о выдаче Дербенева для привлечения к уголовной ответственности.

По делу «морозовцев» было осуждено более 50 человек, в том числе высокопоставленные лица, проходившие службу в отделениях МВД Белоруссии. Троих из них приговорили к высшей мере наказания.