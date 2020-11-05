Убийцу российского школьника экстрадировали из Польши

Польша по требованию Генпрокуратуры России экстрадировала на родину Бесика Кочалидзе, обвиняемого в совершенном 14 лет назад убийстве школьника. Об этом «Ленте.ру» сообщил официальный представитель надзорного ведомства Андрей Иванов.

По версии следствия, в сентябре 2006 года россиянин во дворе московской школы №563 поссорился с одноклассником и зарезал его. Убийце удалось скрыться от полиции. Он был объявлен в международный розыск. Кочалидзе заочно предъявили обвинение по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»).

В сентябре 2019 года его задержали в Польше. Сообщалось, что конфликт между Кочалидзе и его одноклассником-азербайджанцем произошел из-за того, что Кочалидзе на грузинском языке оскорбил мать своего одноклассника, но тот понял высказывание. Директор школы пыталась помирить учеников и во время урока физкультуры предложила подросткам пожать друг другу руки, но между школьниками снова завязалась перепалка, перешедшая в драку. Кочалидзе 14 раз ударил одноклассника ножом. Пострадавший скончался в больнице через месяц.