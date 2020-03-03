В России нашли готовивших массовые убийства школьника и студентку

В Татарстане выявили школьника, готовившего массовое убийство учеников, и студентку с «азбукой домашнего террориста». Об этом во вторник, 3 марта, сообщил официальный представитель Национального антитеррористического комитета (НАК) Андрей Пржездомский, передает ТАСС.

По словам представителя НАК, школьник учится в одном из лицеев Казани. Он сам позвонил в службу «112» и сказал, что готов перестрелять своих одноклассников. Подросток объяснил это неимением авторитета в классе и низкой успеваемостью по иностранному языку. Он даже снял видео о якобы совершенном преступлении, где фигурировало орудие — нож.

Кроме того, сотрудники НАК выявили студентку первого курса колледжа, изучавшую «азбуку домашнего террориста». Девушка собиралась зарезать своих одноклассников по принципу квеста. Причиной послужило ее нереализованное самолюбие и желание обратить на себя внимание.

По словам Пржездомского, и молодой человек, и девушка переведены на домашнее обучение. За обоими установили усиленный контроль.

Ранее сообщалось, что в России задержали мужчину, пытавшегося завербовать в террористы 15-летнего пасынка. Подросток рассказал об интересах родственника своим знакомым, и те обратились в полицию.

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