Зарезавшего одноклассника московского школьника задержали спустя 13 лет

В Польше задержан уроженец Грузии Бесик Кочалидзе, который в 2006 году на уроке физкультуры в московской школе зарезал своего одноклассника. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

По информации издания, Кочалидзе 13 лет скрывался от правосудия. В настоящее время готовятся документы на экстрадицию.

Конфликт между задержанным и его одноклассником-азербайджанцем произошел в столичной школе №563, которая в настоящее время является частным учебным заведением. Родственники погибшего рассказали, что Кочалидзе на грузинском языке оскорбил мать своего одноклассника, однако тот понял высказывание.

Директор школы хотела помирить учеников и во время урока физкультуры пришла в зал и предложила подросткам пожать друг другу руки. Однако между школьниками завязалась словесная перепалка, перешедшая в драку, в ходе которой Кочалидзе 14 раз ударил одноклассника ножом. Пострадавший скончался в больнице через месяц.

Нападавшему удалось сбежать, и родственники погибшего предполагали, что он уехал из страны и находится на территории Украины. Они связались с ним в социальных сетях, и тот подтвердил ошибочные предположения о том, что он пребывает на Украине. Позже стало известно, что Кочалидзе находится в Польше.

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