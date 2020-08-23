Главарь банды из 90-х рассказал о расправах над конкурентами

Главарь действовавшей в 90-е годы банды «Тагирьяновских» Эдуард Тагирьянов в интервью газете «Московский комсомолец» рассказал о расправах над конкурирующими группировками.

Приговоренный к пожизненному лишению свободы бандит поведал, что создал свою ОПГ из друзей и одноклассников, чтобы защитить собственный водочный бизнес от попыток «крышевания». При этом Тагирьянов утверждает, что ни у кого не отнимал денег, а только устранял проблемы. «Кому-то даешь что-то, некоторые из-за трудностей не отдавали. У таких мы не отбирали. Но бывали такие, которые бахвалились тем, что взяли и не отдали. Могут же убить, чтобы не отдавать. И ты ходишь, думаешь: либо тебя, либо ты», — пояснил он.

Тагирьянов отметил, что в то время невозможно было честно вести бизнес. «Все равно придут то одни, то вторые. И тут либо становиться самому зубастым, либо начинать работать просто на них, а на самоуважение нужно забить. Это как жену отдать чужому человеку», — резюмировал он.

Тагирьянов, к тому моменту уже имевший судимости, создал банду в 1995 году в Набережных Челнах. Вскоре она стала считаться одной из самых опасных в России. Члены банды действовали в Татарстане, Москве, Пензенской, Челябинской областях и других регионах. Они убили более 20 человек и похищали людей ради выкупа. В число похищенных вошли высокопоставленные сотрудники «КамАЗа», одного из них бандиты убили. Кроме того, в 2000 году «Тагирьяновские» по заказу убили журналиста «Новой газеты» Игоря Домникова. К пожизненному сроку Тагирьянова приговорили в 2007 году. Вместе с ним к длительным срокам лишения свободы были приговорены 16 его сообщников.