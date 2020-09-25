Полиция задержала 90-летнюю россиянку за продажу крупной партии героина

В Челябинской области полиция задержала 90-летнюю россиянку, торговавшую героином. Об этом URA.RU сообщили источники в правоохранительных органах.

Пенсионерку взяли с поличным 23 сентября при продаже 10 граммов наркотика. Вес изъятого считается особо крупной партией, поэтому в отношении женщины возбуждено уголовное дело. Следствие решает вопрос о помещении подозреваемой под домашний арест.

В ходе расследования правоохранители намерены исследовать реальную степень вины пенсионерки, а также была ли она самостоятельна в своих действиях.

21 августа сообщалось, что в Кабардино-Балкарской республике покончил с собой 85-летний житель города Нарткала Николай Захарченко после того, как против него было возбуждено уголовное дело из-за обнаруженного на его участке куста конопли. Он пояснял, что из-за плохого зрения долго не видел разросшегося на участке растения. Позже, когда сосед посоветовал ему убрать куст, мужчина сделал это, но на свою беду оставил таз с выкорчеванной коноплей во дворе, где его и обнаружили полицейские. Попав под следствие, пенсионер совершил суицид, оставив записку о том, что он невиновен.

Истории без цензуры и запретов — в «Ленте дна» в Telegram подписаться