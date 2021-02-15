Осужденного за теракт 1999 года в Москве убили в колонии Приморья

Организатора терактов в гостинице «Интурист» и торговом центре «Охотный ряд» в Москве в 1999 году Халида Хугуева нашли мертвым в колонии Приморья. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУФСИН по региону.

Ряд СМИ, в том числе «Вести Приморья» и деловой портал «Золотой Мост» сообщили, что Хугуева убили другие осужденные в санитарной части в субботу, 13 февраля.

«Осужденный был найден без признаков жизни, управление проводит проверку», — сообщил собеседник агентства.

В 2010-м году Верховный суд РФ принял решение о смягчении наказания организатору терактов в столице Халиду Хугуеву и их исполнителю Магомадзаиру Гаджиакаеву. Срок наказания Хугуеву был снижен с 25 до 23 лет лишения свободы, а Гаджиакаеву — с 15 до 13 лет.

Приговор Хугуеву и Гаджиакаеву был вынесен в декабре 2009 года. По данным следствия, совершая теракты, они выполняли указания лидера боевиков Шамиля Басаева.

Взрыв на 20-м этаже гостиницы «Интурист» у офиса депутата Госдумы Иосифа Кобзона произошел 26 апреля 1999 года. В результате ранения получили 11 человек. Теракт в «Охотном Ряду» произошел 31 августа 1999 года. Бомба сработала в зале игровых автоматов. Ранения получили 40 человек, причем одна из пострадавших женщин впоследствии скончалась. По версии следствия, теракты были совершены в качестве мести за отказ дать деньги боевикам во главе с Басаевым за покровительство.