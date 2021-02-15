Появились подробности убийства в колонии осужденного за теракты в Москве

Появились подробности убийства в приморской колонии организатора терактов в гостинице «Интурист» и торговом центре «Охотный Ряд» в Москве в 1999 году Халида Хугуева. Об этом сообщает Telegram-канал Life Shot.

Хугуев поругался с сокамерником — 41-летним Русланом Оглы, который отбывает срок за похищение человека и вымогательство. Во время конфликта, разгоревшегося между заключенными в медсанчасти, Оглы ударил оппонента обломком канцелярского ножа в шею и повредил трахею. От полученного ранения Хугуев скончался. Оглы уже дал признательные показания.

Преступление произошло в ИК-27, расположенной в поселке Волчанец Приморского края.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»), сообщается на сайте регионального управления ведомства.

По версии следствия, 13 февраля 2021 года в медицинской части исправительного учреждения между двумя осужденными произошла ссора в ходе которой 41-летний подозреваемый нанес ранение шеи 65-летнему потерпевшему лезвием канцелярского ножа. Причиной ссоры стали оскорбления со стороны потерпевшего в адрес подозреваемого.

Хугуева нашли мертвым 13 февраля. Управление ФСИН начало проверку.

В 2010-м году Верховный суд России смягчил наказание Хугуеву с 25 до 23 лет лишения свободы и исполнителю терактов Магомадзаиру Гаджиакаеву — с 15 до 13 лет. Приговор им был вынесен в декабре 2009 года. По данным следствия, совершая теракты, они выполняли указания лидера боевиков Шамиля Басаева.

Взрыв на 20-м этаже гостиницы «Интурист» у офиса депутата Госдумы Иосифа Кобзона произошел 26 апреля 1999 года. В результате ранения получили 11 человек. Теракт в «Охотном Ряду» произошел 31 августа 1999 года. Бомба сработала в зале игровых автоматов. Ранения получили 40 человек, причем одна из пострадавших женщин впоследствии скончалась. По версии следствия, теракты были совершены в качестве мести за отказ дать деньги боевикам во главе с Басаевым за покровительство.