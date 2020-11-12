Российского заключенного убили в колонии во время тюремного застолья

Заключенного в колонии Новосибирской области, где отбывают срок рецидивисты, убили во время «тюремного застолья». Об этом сообщает Telegram-канал Life Shot.

Осужденный за разбой 39-летний Александр Д. был этапирован из Омска в новосибирскую ИК-13. Прибыв туда, он скрыл свой тюремный статус. Его поместили в камеру к блатным, но затем ложь вскрылась, и осужденного перевели в другую камеру. Недовольный этим Александр пошел разбираться со смотрящим отряда, выпивавшим в это время с приятелями.

Такое поведение вновь прибывшего возмутило заключенного, и он сильно избил его. Александр скончался от полученных травм. Теперь всех участников тюремного застолья ожидает наказание. Смотрящий сознался в преступлении.

Ранее 12 ноября сообщалось, что с мужчиной расправились после конфликта с другими осужденными на почве личных неприязненных отношений. Однако источники издания «Тайга.инфо» сообщили, что заключенный погиб во время бунта. Осужденные отключили свет и не пускали сотрудников колонии на смену. Для их усмирения был вызван спецназ, в результате применения физической силы несколько заключенных пострадали, а один был убит. В администрации колонии изданию заявили, что «все пока нормально», но опровергли информацию о бунте.

Возбуждено уголовное дело об убийстве после обнаружения погибшего. По данным следствия, 11 ноября около 23 часов тело 39-летнего осужденного было найдено в мусоросборнике промышленной зоны колонии. На теле было множество признаков насильственной смерти в виде гематом и ссадин в области головы.