Российского заключенного убили в колонии

В Новосибирской области возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство») после обнаружения в исправительной колонии ИК-13 тела убитого российского заключенного. Об этом в четверг, 12 ноября, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 11 ноября около 23 часов тело 39-летнего осужденного было найдено в мусоросборнике промышленной зоны колонии. На теле было множество признаков насильственной смерти в виде гематом и ссадин в области головы.

На месте работают следователи-криминалисты. Свою проверку начала и региональная прокуратура. На место происшествия выехал куйбышевский прокурор по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях.

В начале ноября сообщалось, что в исправительной колонии №9 в Соликамске (Пермский край) покончил с собой 23-летний заключенный.