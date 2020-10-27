На сотрудников женского изолятора Москвы возбудили дело за суицид заключенной

Следователи возбудили уголовное дело о халатности в отношении сотрудников московского СИЗО, где покончила с собой заключенная. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, два младших инспектора и заместитель дежурного помощника не пресекли вовремя самоубийство арестантки. По версии следствия, 10 октября одна из надсмотрщиц увидела в окошко двери камеры готовящуюся к суициду заключенную. Однако остановить ее не удалось, так как на посту никого не было, также не удалось оперативно найти ключи от камеры.

Покончившая с собой женщина была арестована 26 сентября Кунцевским судом Москвы по делу о незаконном обороте наркотиков. В СИЗО ее поместили 7 октября, через три дня она совершила самоубийство.