Грабитель инкассаторов покончил с собой в московском СИЗО

В московском СИЗО «Бутырка» покончил с собой заключенный 49-летний Артем Ушанев, находившийся под стражей по обвинению в серии нападений на инкассаторов. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

По данным издания, заключенного нашли без сознания в четыре часа утра 28 сентября в стационаре для психически больных. Ушанева туда поместили в середине августа после предыдущей неудачной попытки суицида, произошедшей в СИЗО Зеленограда.

Он был задержан в мае 2019 года за причастность к нескольким нападениям на инкассаторов в Подмосковье. Во время одного из налетов возле торгового центра «МЕГА» в Химках один перевозчик денег был убит, другой ранен. В ходе расследования Ушанев признался, что стал грабителем 12 лет назад. На его счету как минимум четыре налета и два убийства. Он признался в преступлениях и заключил сделку со следствием.

4 августа Следственный комитет России сообщил о завершении расследования дела в отношении 49-летнего россиянина, совершившего серию убийств инкассаторов и нападений на банки, и о направлении материалов в суд для рассмотрения по существу. 20 января 2017 года обвиняемый атаковал сотрудника ЧОПа возле торгового центра в городе Химки. Дождавшись, когда перевозчик денег будет в зоне досягаемости, выстрелил несколько раз из ружья. Забрать деньги преступнику не удалось, раненый инкассатор сумел скрыться и спрятать деньги, но от полученных ранений он скончался.

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