Россиянин пойдет под суд за убийства инкассаторов и налеты на банки

В Московской области завершено расследование уголовного дела в отношении 49-летнего россиянина, совершившего серию убийств инкассаторов и нападений на банки. В ближайшее время обвиняемый пойдет под суд. Об этом во вторник, 4 августа, сообщает Следственный комитет России.

По данным следствия, 12 ноября 2014 года мужчина совершил первое преступление в поселке Андреевка. Он подстерег сотрудника частного охранного предприятия (ЧОП) возле входа в магазин и дважды выстрелил в него, когда тот оказался рядом, а после похитил сумку, в которой были восемь миллионов рублей.

20 января 2017 года злоумышленник атаковал сотрудника ЧОПа возле торгового центра в городе Химки. Дождавшись, когда перевозчик денег будет в зоне досягаемости, выстрелил несколько раз из ружья. Но забрать деньги не удалось, раненый инкассатор сумел скрыться и спрятать деньги, но от полученных ранений он скончался.

Следствием установлено, что разбойник также совершил серию нападений на сотрудников банков на территории Москвы и области с применением оружия. Ему удалось похитить около 5 миллионов рублей, 40 тысяч долларов и 37 тысяч евро. Следствие провело кропотливую работу по сбору доказательств. Всего допрошено свыше 200 человек и сделаны десятки экспертиз.

После задержания налетчика в его жилище были найдены патроны, идентичные гильзам с мест нападений на инкассаторов. Подозреваемый не стал отпираться, а дал подробные признательные показания.

3 июля сообщалось, что в Ростове-на-Дону задержали россиянина, который ограбил банк и похитил полтора миллиона рублей и около 27 тысяч долларов ради оплаты кредита.

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