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Россиянин ограбил банк ради оплаты кредита

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Фото: МВД РФ

В Ростове-на-Дону задержали россиянина, который ограбил банк и похитил полтора миллиона рублей и около 27 тысяч долларов США ради оплаты кредита. Об этом в пятницу, 3 июля, сообщает пресс-служба МВД России.

По данным полиции, 1 июля мужчина в маске и перчатках ворвался в помещение банка на проспекте Космонавтов, где он принялся угрожать сотрудникам и клиентам, что взорвет их и продемонстрировал предмет, похожий на гранату. В результате россиянин похитил из кассы более полутора миллионов рублей и около 27 тысяч долларов США.

Менее чем через сутки в ходе оперативно-розыскных мероприятий налетчика задержали. Им оказался 43-летний местный житель. Часть средств к тому моменту он уже успел потратить на погашение долгов по кредитам. В ходе обысков у него изъяли оставшиеся деньги, маску, перчатки, а также муляж гранаты. Выяснилось, что именно им он угрожал сотрудникам финансово-кредитного учреждения.

Возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ («Разбой»).

8 июня сообщалось, что в Набережных Челнах разбойник, напавший на россиянку, оставил ее сыну деньги на мороженое.

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