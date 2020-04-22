Бывший чеченский полицейский попался на разбое в Москве

В Москве бывший сотрудник чеченской полиции попался на разбое в продуктовом магазине на улице Череповецкая. Об этом в среду, 22 апреля, сообщает ТАСС.

По данным агентства, 21 апреля двое мужчин, угрожая сотрудникам магазина пистолетом, похитили три бутылки водки, после чего скрылись. Ущерб от налета составил 986 рублей. Через полтора часа нападавшие были задержаны сотрудниками правоохранительных органов на автобусной остановке. Оказалось, что они оба безработные, а в столице находятся проездом.

В полиции возбудили уголовное дело по статье 162 УК РФ («Разбой»). В ходе проверки выяснилось, что один из налетчиков ранее служил в полиции Чеченской Республики.

16 апреля сообщалось, что в России в период самоизоляции активизировались продуктовые грабители.

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