Напавший на россиянку разбойник оставил ее сыну деньги на мороженое

В Набережных Челнах разбойник, напавший на россиянку, оставил ее сыну деньги на мороженое. Об этом в понедельник, 8 июня, сообщает региональное управление МВД.

По данным полиции, 7 июня потерпевшая с трехлетним сыном приехала в город к родителям. Незнакомый мужчина помог им войти в подъезд. В кабине лифта он напал на девушку, приставив к горлу кухонный нож. Грабитель потребовал денег, но у потерпевшей была только карточка, тогда он велел ехать с ним к ближайшему банкомату,

На такси они приехали к ближайшей точке выдачи наличности, где напуганная жертва ограбления отдала имевшиеся на счете 17 тысяч рублей. Забрав добычу, злоумышленник оставил ей 100 рублей на такси и 150 на мороженое сыну. Полицейские в тот же день нашли подозреваемого, которым оказался неоднократно судимый за кражи и разбойные нападения местный житель. Он сообщил, что пошел на преступление, чтобы разжиться деньгами на алкоголь.

Полицейские возбудили в отношении задержанного уголовное дело по статье 162 УК РФ («Разбой»).

27 мая сообщалось, что в Чите мужчина украл у 72-летней женщины сумку с деньгами и документами, а затем написал ей записку с извинениями и вернул часть ценностей.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru