Ограбивший пенсионерку россиянин написал записку с извинениями и попался полиции

В Чите мужчина украл у 72-летней женщины сумку с деньгами и документами, а затем написал ей записку с извинениями и вернул часть ценностей. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель регионального управления МВД Лариса Иванова.

Мужчина вместе с пенсионеркой зашел в подъезд и выхватил у нее сумку, в которой были документы, сотовый телефон, банковские карты и наличные деньги. Женщина обратилась в полицию, а спустя несколько часов на лавочке около ее дома был обнаружен пакет с ее документами, банковскими картами и запиской с извинениями.

Личность преступника удалось установить по оставленным на банковской карте отпечаткам пальцев. Вскоре ранее судимый 24-летний местный житель был задержан и дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ («Грабеж»).

Ранее сообщалось, что в Кургане мужчина трижды обокрал один и тот же дом и попался полиции. Зная, что соседей нет, мужчина течение месяца трижды приходил туда и выносил ценные вещи. Похищенное он немедленно сбывал местным жителям.

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