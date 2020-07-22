Россиян осудили за разбойное нападение на бойцов ОМОН с «черной кассой»

В Санкт-Петербурге присяжные вынесли обвинительный вердикт фигурантам дела о разбойном нападении на сотрудников транспортной полиции, которые в качестве «черных» инкассаторов перевозили 24 миллиона рублей. Об этом сообщает «Фонтанка».

По версии следствия, в декабре 2015 года банда из трех человек протаранила служебный автомобиль с двумя бойцами ОМОН и бухгалтером, у которых было 24 миллиона рублей. Деньги полицейские перевозили незаконно — сумма предназначалась для рабочих строительной компании. В результате нападения погиб заместитель командира ОМОН подполковник Анатолий Яблоков.

Трое россиян признаны виновными в бандитизме, разбое и убийстве.

Ранее сообщалось, что в Москве неизвестные отобрали у россиянина сумку с 30 миллионами рублей. Трое мужчин с пистолетами напали на прохожего, возвращавшегося из торговых рядов, и выхватили у него сумку с деньгами. По предварительной информации, пострадавший был «черным инкассатором» — он собирал деньги с торговцев, работавших на территории ТЦ «Дубровка» и «Москва».

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