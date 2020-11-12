Появились подробности убийства заключенного российской колонии для рецидивистов

Стали известны подробности убийства 39-летнего заключенного в исправительной колонии №13 в Новосибирской области. Об этом сообщает «КП» со ссылкой на региональное управление ФСИН.

С мужчиной расправились после конфликта с другими осужденными на почве личных неприязненных отношений. Однако источники издания «Тайга.инфо» в местной адвокатуре сообщают, что заключенный погиб во время бунта. В этой колонии отбывают наказание рецидивисты.

Заключенные отключили свет и не пускали сотрудников колонии на смену. Для их усмирения был вызван спецназ, в результате применения физической силы несколько заключенных пострадали, а один был убит.

В администрации колонии изданию заявили, что «все нормально пока», но опровергли информацию о бунте.

Ранее 12 ноября сообщалось о возбуждении уголовного дела об убийстве после обнаружения погибшего. По данным следствия, 11 ноября около 23 часов тело 39-летнего осужденного было найдено в мусоросборнике промышленной зоны колонии. На теле было множество признаков насильственной смерти в виде гематом и ссадин в области головы.