Убийцу Немцова отправят в тюрьму за мусульманский банкет на зоне

Убийцу Бориса Немцова Заура Дадаева отправят в тюрьму за мусульманский банкет на зоне. Об этом в пятницу, 13 марта, сообщает «Росбалт».

По словам источника издания, проверка в исправительной колонии №3 (ИК-3), где проходил банкет, длилась месяц. Данное мероприятие было одобрено заранее для празднования исламского праздника Ураза-Байрам. Отмечается, что на банкете не было каких-то запрещенных продуктов.

Куйбышевский суд Иркутска тогда удовлетворил ходатайство ФСИН о переводе Дадаева на три года в колонию тюремного типа — крытую колонию. Решение было обжаловано, но в это время в сети появились фотографии с банкета. В результате суд оставил перевод Дадаева в силе.

В настоящий момент определяется исправительная колония, в которую будет отправлен заключенный. По словам собеседника агентства, ФСИН рассматривает один из самых жестких вариантов: этапировать Дадаева в колонию тюремного типа в Минусинск. В ней нет бараков, а только камеры. Кроме того, там нет групповых прогулок и в одной ИК могут содержаться как бывшие полицейские, так и воры в законе, однако друг с другом они не пересекаются.

Минусинская зона известна тем, что всеми процессами там управляет руководство колонии и подконтрольные ему заключенные. Роль остальных заключенных, в том числе воров в законе, сведена к минимуму.

12 февраля сообщалось, что в сети появились фотографии застолья с участием Дадаева, осужденного за убийство Немцова, в колонии. На снимках запечатлен Дадаев, сидящий в компании других осужденных за накрытым столом.

Политика Бориса Немцова застрелили 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту, неподалеку от Кремля. По версии следствия, предполагаемый организатор преступления Руслан Мухудинов предложил исполнителям 15 миллионов рублей. Заказчик не найден.

За убийство Немцова были осуждены пять уроженцев Чечни, в том числе Дадаев, их приговорили к заключению на срок от 11 до 20 лет. Дадаев отбывал наказание в Иркутске до ноября 2018 года, затем его как злостного нарушителя порядка перевели на год в колонию тюремного типа в Ангарске, где поместили в единое помещение камерного типа.

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