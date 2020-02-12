Тюремщики начали проверку после застолья убийцы Немцова в российской колонии

ФСИН начала служебную проверку после опубликованных фотографий застолья в колонии с участием осужденного за убийство Бориса Немцова Заура Дадаева. Об этом в среду, 12 февраля, сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя пресс-службы ГУФСИН по Иркутской области Ольгу Хиданову.

По ее словам, в ходе проверки будет установлен автор фотографий, где они были сделаны и был ли использован интернет.

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Ранее, 12 февраля, сообщалось , что в сети появились фотографии застолья с участием осужденного за убийство Бориса Немцова Заура Дадаева в колонии.

Отмечалось, что снимки были сделаны еще в июле 2018 года, на них обратил внимание проект Scanner Project. На кадрах запечатлен Дадаев, сидящий в компании других осужденных за накрытым столом. Отмечается, что в тот момент Дадаев отбывал наказание в ИК №3 строгого режима для бывших сотрудников правоохранительных органов в Иркутске.

Политика Бориса Немцова застрелили 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту, неподалеку от Кремля. По версии следствия, предполагаемый организатор преступления Руслан Мухудинов предложил исполнителям 15 миллионов рублей.

За убийство Немцова были осуждены пять уроженцев Чечни, в том числе Дадаев, их приговорили к заключению на срок от 11 до 20 лет. Дадаев отбывал наказание в Иркутске до ноября 2018 года, затем его, как злостного нарушителя порядка, перевели на год в колонию тюремного типа в Ангарске, где поместили в единое помещение камерного типа.

По данным «Росбалта», осенью 2019 года Дадаева вернули в иркутскую ИК №3 и сразу поместили в помещения для строгих условий содержания (СУС), одновременно ФСИН подала в суд ходатайство о его переводе в тюрьму. 12 февраля стало известно, что Куйбышевский районный суд Иркутска удовлетворил представление начальника колонии.

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