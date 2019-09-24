Осужденный по «делу Немцова» пожаловался Кадырову на порванный тюремщиками Коран

Анзор Губашев, один из пятерых осужденных за убийство Бориса Немцова, пожаловался на то, что тюремщики в ИК-9 ущемляют его религиозные права. Об этом во вторник, 24 сентября, его адвокат Виктор Молодежников сообщил «Медиазоне».

По его словам, при техническом осмотре сотрудники колонии прямо в камере порвали обложку Корана и бросили личное полотенце осужденного на пол. Кроме того, они регулярно мешают Губашеву совершать намаз, даже в официально свободное время.

Извинений за порванный Коран не последовало, поэтому жене арестанта пришлось написать главе Чечни Рамзану Кадырову. В настоящее время супруги ожидают его реакции, рассказал защитник.

Также Губашева на неделю помещали в ШИЗО за отказ вставать при появлении тюремщиков, что прервало бы намаз и считалось грехом по правилам ислама. Еще две недели аналогичного наказания он получал за намаз в ночное время.

Очередным взысканием стали три месяца в едином помещении камерного типа (ЕПКТ), когда арестант не расслышал команду готовиться ко сну и лег за пять минут до объявления отбоя.

Политик Борис Немцов был застрелен 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту, неподалеку от Кремля. По версии следствия, предполагаемый организатор преступления Руслан Мухудинов предложил исполнителям 15 миллионов рублей.

За убийство политика были осуждены пятеро уроженцев Чечни. В настоящее время Заур Дадаев находится в ИК-3 Иркутской области (он был этапирован под чужим именем — Яндиев Ислам Бекханович), Хамзат Бахаев — в ИК-11 в Кирово-Чепецке, Шадид Губашев в ИК-8 в Лабытнанги и Анзор Губашев — в ИК-9 в Карелии. Он находится в данной колонии с 2018 года.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru