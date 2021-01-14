В российской тюремной больнице заточкой убили заключенного

В Ростовской области в тюремной больнице заточкой убили 34-летнего заключенного. Об этом сообщает издание Rostov.ru.

12 января в лечебном исправительном учреждении в городе Шахты на улице Открытой между уголовниками во время ссоры началась драка, в ходе которой 32-летний осужденный выхватил спрятанное самодельное холодное оружие и нанес оппоненту удары в живот. От полученных ранений пострадавший скончался.

Подозреваемый находился в исправительном учреждении, отбывая срок в девять месяцев за неуважение к суду. По данным источника «Ленты.ру» в региональных правоохранительных органах, Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье 105 («Убийство»). В настоящий момент подозреваемый находится в СИЗО, с ним работают следователи. За убийство ему грозит до 15 лет колонии строгого режима.

12 ноября 2020 года сообщалось, что заключенного в колонии Новосибирской области, где отбывают срок рецидивисты, убили во время «тюремного застолья».