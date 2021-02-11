Российский серийный насильник-следователь сбежал из тюрьмы на Кипре

Бывший российский следователь Александр Сатлаев сбежал из Центральной тюрьмы на Кипре, где он содержался по обвинению в нападении на местную жительницу. Об этом сообщает кипрское издание Kibris.

Побег был совершен вечером 8 февраля. Сатлаев воспользовался открытой дверью во время доставки продуктов. Он отправился в сторону города Дикомо, в его окрестностях полиция обнаружила и задержала беглеца. Однако Сатлаеву вновь удалось скрыться из отдела полиции, при этом он потерял ботинок.

Его объявили в розыск.

Сатлаев был арестован на Кипре 22 сентября 2019 года после нападения на женщину. Он ее ограбил, украв деньги из сумочки, а затем попытался задушить. За это на Кипре по местному законодательству ему грозит пожизненное заключение.

В 2015 году Сатлаева приговорили к шести годам лишения свободы за серию изнасилований в Горно-Алтайске. Будучи следователем местного управления Следственного комитета России (СКР), одно из собственных изнасилований он расследовал сам и убедил жертву забрать заявление.

Сатлаев вышел на свободу условно-досрочно в начале 2019 года, после чего изнасиловал девушку в Барнауле и сбежал из страны. Через Казахстан он въехал в Турцию, откуда попал на Кипр.