Подавшийся в бега российский следователь-насильник был пойман на курорте

Полиция Кипра задержала бывшего алтайского следователя Александра Сатлаева, отсидевшего срок за серию изнасилований, по подозрению в грабеже. Об этом в пятницу, 27 сентября, сообщает издание «Новости Горного Алтая».
Сатлаев вышел на свободу условно-досрочно в начале года, после чего изнасиловал девушку в Барнауле и сбежал из страны. Через Казахстан он въехал в Турцию, откуда попал на Кипр.
По данным кипрских СМИ, 22 сентября Сатлаев похитил сумку с деньгами у местной жительницы. За это ему грозит пожизненное заключение. Предположительно, российская сторона будет добиваться его экстрадиции.
В 2015 году Сатлаева приговорили к шести годам лишения свободы за серию изнасилований в Горно-Алтайске. Будучи следователем местного управления Следственного комитета России (СКР), одно из собственных изнасилований он расследовал сам и убедил жертву забрать заявление.