Сбежавший из тюрьмы на Кипре российский серийный насильник-следователь задержан

Бывший российский следователь Александр Сатлаев, сбежавший из Центральной тюрьмы на Кипре, где он содержался по обвинению в нападении на местную жительницу, задержан. Об этом сообщает Telegram-канал Life Shot со ссылкой на главное управление полиции Северного Кипра.

Полицейские нашли Сатлаева в тысяче километров от места его заключения, в одном из пустующих домов в городе Доганкей на северо-западе Турции. На поиски беглого серийного насильника ушло три дня.

Побег был совершен вечером 8 февраля. Сатлаев воспользовался открытой дверью во время доставки продуктов. Он отправился в сторону города Дикомо. В его окрестностях полиция задержала беглеца, но Сатлаеву удалось бежать из отдела полиции.

Экс-следователя арестовали на Кипре 22 сентября 2019 года. Он ограбил женщину, а затем попытался задушить. За это по местному законодательству ему грозит пожизненное заключение.

Ранее, в 2015 году, Сатлаева приговорили к шести годам лишения свободы за серию изнасилований в Горно-Алтайске. Будучи следователем местного управления Следственного комитета России (СКР), он лично расследовал одно из совершенных им изнасилований и убедил жертву забрать заявление.

Сатлаев вышел на свободу условно-досрочно в начале 2019 года, после чего изнасиловал девушку в Барнауле и сбежал из страны. Через Казахстан он въехал в Турцию, откуда попал на Кипр.