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Российский школьник поиграл с отцовским ружьем и застрелил друга

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Фото: Globallookpress.com

В селе Алексеевка Ростовской области школьник поиграл с отцовским ружьем и случайно застрелил друга. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

По информации агентства, мальчик достал оружие из сейфа, пока его старший брат сидел за компьютером в другой комнате. Затем последний услышал выстрел и позвонил матери.

«Она побежала туда, вместе с ней несколько учителей. Где-то через две минуты взрослые были там. Фельдшер была через десять минут, она констатировала смерть», — рассказал собеседник агентства. Он уточнил, что экспертиза показала следы пороха на одежде семиклассника.

Ранее под Ростовом россиянин случайно убил друга во время испытаний тепловизорного прицела. Пуля попала точно в голову. Мужчина погиб на месте.

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