Украинский полицейский случайно выстрелил себе в голову на построении

Украинский сотрудник патрульной службы выстрелил себе в голову во время утреннего построения на одной из улиц во Львове. Об этом на своей странице в Facebook сообщил депутат местного городского совета Игорь Зинкевич.

По предварительным данным, инцидент произошел из-за неосторожного обращения с табельным оружием. На место происшествия выехали следователи, они опрашивают свидетелей, выясняя все обстоятельства случившегося.

Сам полицейский, имя и звание которого не называются, скончался на месте от полученных ран.

В мае 2020 года Национальная полиция Украины сообщила о гибели ветерана вооруженного конфликта в Донбассе по вине 16-летнего школьника. Между ними возникла ссора, в результате чего юноша выхватил у военнослужащего автомат Калашникова и застрелил на месте.