В Донбассе застрелили пытавшегося прорваться через блокпост водителя

Вооруженные силы Украины (ВСУ) на линии разграничения в Донбассе застрелили водителя легкового автомобиля, который на большой скорости пытался прорваться через блокпост в сторону позиций ополчения. Сообщение об этом появилось на странице украинского Штаба операции объединенных сил в Facebook.

По данным военных, инцидент произошел 8 февраля в районе населенного пункта Викторовка. Около полудня к блокпосту механизированного батальона приблизился гражданский автомобиль ВАЗ 2105, однако водитель не отреагировал на требование остановиться и продолжил на большой скорости двигаться в сторону позиций самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Солдаты открыли огонь на поражение.

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В результате обстрела двое гражданских в автомобиле получили тяжелые огнестрельные ранения. Военные пытались оказать им первую помощь, но водитель скончался по дороге в местную больницу. В настоящее время правоохранительные органы и военная полиция пытаются установить все обстоятельства инцидента. Личности пострадавших не раскрываются.

Ранее сообщалось, что двое украинских военных в Донбассе подорвались на неизвестном взрывном устройстве. Подрыв произошел во время выдвижения военных на позиции. Еще один военнослужащий получил тяжелые ранения, но выжил благодаря усилиям врачей.

4 февраля вооруженные силы самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) заподозрили Киев в подготовке нового наступления на позиции ополчения в Донбассе, указав на участившиеся обстрелы и активизацию наступательных учений в частях ВСУ.