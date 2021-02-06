Украинские военные подорвались на неизвестном устройстве в Донбассе

Двое украинских военных погибли при подрыве на неизвестном взрывном устройстве в районе населенного пункта Марьинка в Донбассе. Об этом сообщается в Facebook-аккаунте пресс-службы Операции объединенных сил.

Еще один военнослужащий получил ранения, за его жизнь борются медики. Отмечается, что подрыв произошел во время выдвижения военных на позиции. На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка. Обстоятельства случившегося выясняются.

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Кроме того, штаб проинформировал об огнестрельном ранении еще одного украинского военнослужащего возле поселка Пески.

О случившемся сообщили представителям ОБСЕ через украинскую сторону Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.

4 февраля вооруженные силы самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) заподозрили Киев в подготовке нового наступления на позиции ополчения в Донбассе, указав на участившиеся обстрелы и активизацию наступательных учений в частях Вооруженных сил Украины (ВСУ).